Panucci: “Inter bella esperienza, poi problemi con Lippi. Nel 2008…”

Intervistato dal portale ilposticipo.it, Christian Panucci ha parlato – tra gli altri temi – della rivalità tra le due squadre milanesi e della sua esperienza all’Inter, nonché dello Scudetto perso con la Roma nel 2008 proprio contro i nerazzurri.

SCELTA IMPERDONABILE – Dopo aver giocato con la maglia del Milan ed essere andato al Real Madrid, Christian Panucci tornò in Italia per giocare con l’Inter. Una scelta che, come detto dal difensore stesso, non è stata presa molto bene dai tifosi rossoneri: «Giustamente i milanisti non me l’hanno perdonato. Col Real Madrid avevo vinto tutto e volevo tornare a Milano, nel 1999 però il Milan non mi ha cercato. Giocare nell’Inter è stata una bella esperienza, purtroppo ci sono stati alcuni problemi con Marcello Lippi che fanno parte della carriera di un giocatore e sono dovuto andare via, però io in nerazzurro mi sono trovato molto bene».

PER UN SOFFIO – Con la maglia della Roma, Christian Panucci andò vicino a vincere uno Scudetto. Precisamente fu nella stagione 2007-2008, quando i giallorossi furono campioni d’Italia fino a 20 minuti dal termine del campionato, quando Ibrahimovic entrò in campo allo Stadio Tardini, decidendo con una doppietta Parma-Inter: «Siamo stati a 20 minuti dallo scudetto, poi è entrato Ibra con l’Inter a Parma, ha segnato e ha mandato in frantumi i nostri sogni. Avevamo fatto una rincorsa di 14-15 punti, una cavalcata fantastica. Avrei voluto vincere quello scudetto per l’amore che provo nei confronti della Roma, vivere un momento così bello mi è mancato. Siamo arrivati secondi tante volte, eravamo una squadra competitiva che giocava bene e veniva rispettata. Abbiamo fatto tante cose belle».