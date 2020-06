Panucci: “Hakimi-Inter? Per come gioca Conte puÃ² essere importante”

Panucci: “Hakimi-Inter? Per come gioca Conte può essere...

Panucci: “Hakimi-Inter? Per come gioca Conte può essere importante”

Christian Panucci, in collegamento per Sky Sport, ha parlato dell’Inter e dell’ultima notizia di mercato che vede Hakimi ormai a un passo dall’indossare la maglia nerazzurra

MANCANO GIOCATORI – Panucci sostiene che Conte abbia bisogno di una rosa più ricca se vuole contendere veramente il titolo alla Juventus: «Se devo essere sincero è chiaro che Antonio Conte fa benissimo a motivare e stimolare l’ambiente, però alla Juventus entra uno ed esce un altro. All’Inter ancora ventidue-ventitré titolari non ci sono, quindi se fai un po’ di turnover qualcosa paghi. Un’altra cosa è che una squadra in vantaggio 3-2 al 90′ deve portare la vittoria a casa: questo però fa parte del percorso di crescita della squadra, che Conte conosce. Lui cerca di rendere competitivo tutto il gruppo, ma ancora secondo me qualche giocatore gli manca per fare concorrenza alla Juventus».

SENZA FURORE – Panucci ritiene che alcuni giocatori dell’Inter siano privi di quel furore agonistico che richiede Conte: «Quel furore agonistico, con le caratteristiche dei giocatori dell’Inter, non lo vedo. Conte lo sa, è chiaro che non potrà mai dirlo perché cerca di motivare tutti, ma lui ha molti giocatori in mezzo al campo di ottima qualità con la stessa velocità. Questo toglie quel furore agonistico che Conte vuole: in questo momento non è ancora la sua Inter, ma è normale perché il progetto è iniziato pochi mesi fa».

NAINGGOLAN E HAKIMI – Panucci parla infine del possibile ritorno di Nainggolan e della notizia dell’ultim’ora, ovvero Hakimi che sarebbe quasi un giocatore dell’Inter: «Nainggolan? Se i discorsi sono stati fatti a monte non so quali siano. Nainggolan credo sia un giocatore che non molla mai e che ha voglia di vincere. Lui sì che ha quel furore che Conte cerca: sono convinto che, per come gioca lui, rientri nelle qualità che gli piacciono. Achraf Hakimi? Soprattutto per come gioca Conte lui potrebbe essere un giocatore veramente importante, che darebbe sicuramente una certezza in più».