Panucci: «Ha ragione Pioli: no proteste Inter su gol Milan! Un’impressione»

L’Inter ha battuto il Milan con un netto 3-0 ma ovviamente si parla solo del gol correttamente annullato ai rossoneri (vedi moviola). Panucci a Sport Mediaset dà ragione a Pioli che dice di non aver visto proteste dei nerazzurri (vedi articolo) e spiega quale impressione ha dato la squadra di Inzaghi.

NO PROTESTE. NO FUORIGIOCO – L’Inter ha battuto il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia conquistando dunque la finale. Christian Panucci sulla rete annullata ai rossoneri segue lo stesso ragionamento di Stefano Pioli (vedi articolo): «Ha ragione Pioli quando dice che i giocatori fanno subito casino in campo, lì non c’è stata alcuna reazione. Secondo Maurizio Mariani ostruisce la visuale di Samir Handanovic ma Pierre Kalulu si sposta. Oggi l’Inter di testa c’era, dava l’impressione che nemmeno a stare lì due giorni avrebbe mai concesso nulla. Le cessioni importanti? L’Inter è stata costretta a fare mercato perché il Chelsea è arrivato con 110 milioni di euro per Romelu Lukaku. Achraf Hakimi la stessa cosa, quindi ti trovi a dover fare un mercato diverso».