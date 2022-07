Panucci: «Dybala servirebbe a tutte le big. Serie A? Inter ancora favorita»

Christian Panucci, intervistato da Sky Sport, ha parlato di Dybala. La Joya farebbe comodo a chiunque. Poi sulla prossima stagione, vede l’Inter già favorita

COMODO A CHIUNQUE − Panucci non ha dubbi sulle qualità di Dybala: «Paulo Dybala è un grande campione, nell’ultimo periodo alla Juventus ha trovato poca continuità. All’Inter? In realtà servirebbe a tutte le grandi squadre, anche al Milan». Qualche considerazione anche sulla prossima stagione: «Scudetto? L’Inter rimane la favorita come lo era l’anno scorso, poi ha perso il campionato ma resta in prima fila a maggior ragione dopo il ritorno di Romelu Lukaku».