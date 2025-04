Panucci: «Calendario Inter? Ma guarda il Barcellona. Adesso conta la testa!»

Secondo Christian Panucci, come anche ribadito da Simone Inzaghi dopo la sconfitta col Milan, l’alibi della stanchezza non regge per l’Inter. Il paragone dell’ex calciatore non può che essere col Barcellona, prossimo avversario dei nerazzurri in Champions League.

QUELLO CHE HA INCISO – Al termine di Inter-Milan, gara che decreta l’uscita dalla Coppa Italia per la squadra di Simone Inzaghi, Christian Panucci analizza il tutto nello studio di Mediaset. L’ex calciatore sulla semifinale di ritorno dichiara: «In quella che sembrava una stagione fallimentare, il Milan riesce a fare una prestazione da squadra come si è vista poche volte quest’anno. Oggi è stata veramente squadra contro un’Inter che ci ha provato ma tanti impegni delle volte tolgono qualcosa. Secondo me ha inciso molto anche l’andare in vantaggio, che ha caricato il Milan». Guardando alla gara di Coppa Italia persa dai nerazzurri, Panucci prova a capire cos’è che non ha funzionato contro il Milan, allargando l’orizzonte anche verso gli scenari europei.

Dal Milan al Barcellona: il problema dell’Inter è davvero la stanchezza? L’opinione dell’ex calciatore Panucci

IL CONFRONTO – Christian Panucci prosegue: «Se andiamo a vedere, il Barcellona è primo nella Liga, è in finale di Coppa del Re, ha la Champions League. Tutte le grandi squadre hanno tante partite, quello che fa la differenza in una stagione, soprattutto in questo momento, è la testa. Oggi l’Inter è sembrata leggermente stanca, come se avesse fatto fatica a recuperare mentalmente». Questo il parere dell’ex calciatore Panucci sul momento dell’Inter, che tra una settimana esatta dovrà vedersela proprio con i giganti del Barcellona nell’altra semifinale, questa volta di Champions League.