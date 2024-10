Panucci avverte l’Inter: «Sempre favorita ma le altre stanno arrivando!»

Direttamente dal Festival dello Sport di Trento Christian Panucci traccia il quadro della Serie A, dicendo la sua sulle big Inter, Juventus, Napoli e Milan. L’ex calciatore sembra voler avvertire la squadra di Simone Inzaghi, campione in carica.

LE BIG – Tra i tanti contributi che arrivano da Trento, in occasione del Festival dello Sport, c’è anche quello di Christian Panucci. L’ex calciatore, tra le tante squadre anche di Inter e Roma, esprime il proprio parere sul campionato italiano. Di seguito le dichiarazioni rilasciate al portale LaPresse: «Come vedo la Serie A? Sul divano, tranquillo, con una birretta, la sera (ride, ndr). A parte le battute, direi che vedo l’Inter favorita, però quest’anno i nerazzurri hanno più competizione con le altre squadre. Perché credo che la Juventus abbia accorciato il gap, il Milan comunque dà fastidio, il Napoli è partito fortissimo con alla guida Antonio Conte». Questo il pensiero di Christian Panucci sulle squadre d’alta classifica del campionato italiano. L’ex calciatore si sofferma poi su un’avversaria dell’Inter in particolare.

Inter, attenta a un eventuale ‘scherzetto’: lo spiega Panucci

AVVERTIMENTO – Christian Panucci continua ad avvisare l’Inter su quello che potrebbero riservarle le altre competitor della Serie A. L’ex calciatore non esclude una sorpresa da parte di una squadra in particolare: «Io vedo sempre favorita l’Inter però le altre stanno arrivando. Se il Milan è abbastanza competitivo tecnicamente per vincere il campionato? Assolutamente si, in Italia è competitivo e può fare sicuramente lo scherzetto alle avversarie». Così Christian Panucci conclude la sua breve analisi sul campionato italiano. L’ex difensore non è l’unico ad essersi esposto sull’argomento nel corso del Festival dello Sport andato in scena questo fine settimana a Trento. Tra i partecipanti anche l’attuale Presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, intervenuto in collegamento sul palco dell’evento su una serie di argomenti che occupano un certo peso nel mondo del calcio italiano.