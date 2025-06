Panucci apre: «Inter consideri una volontà di Calhanoglu!»

Cristian Panucci ha indicato il suo punto di vista in merito alla situazione di mercato di Hakan Calhanoglu, sottolineando come agirebbe se fosse al posto dell’Inter.

IL RAGIONAMENTO – Cristian Panucci non ha dubbi: l’Inter non deve fare orecchie da mercante rispetto alla volontà di Hakan Calhanoglu. L’ex calciatore si è infatti pronunciato in questi termini alle frequenze di Mediaset: «Lasciarlo andare no, ma la volontà del giocatore potrebbe essere quella di tornare a casa sua, nella squadra di cui è tifoso e dove percepirebbe un ingaggio superiore rispetto alla squadra nerazzurra. L’Inter lo avrebbe a scadenza nella prossima stagione, per cui si tratterebbe di un puzzle che andrebbe a completarsi».

Calhanoglu tra Galatasaray e Inter: la nostra esclusiva a Kagan Dursun

LE DICHIARAZIONI – Il giornalista turco Kagan Dursun, che parla dell’interesse del Galatasaray per Calhanoglu da aprile, si è così espresso a Inter-News sul punto: «Il Galatasaray ha effettivamente lasciato il compito di negoziare con l’Inter nelle mani di Hakan. Considerando la posizione così netta di Calhanoglu al trasferimento in Turchia, penso che sarà difficile trovare una soluzione anche a una cifra superiore ai 20 milioni di euro. Staremo tutti a guardare da vicino per vedere come si svolge questa storia».