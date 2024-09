Paniccia (All. Futsal): «Inter con gli universali! Il suo è stile Futsal»

Paniccia, uno dei migliori allenatori di Futsal nel mondo e docente alla scuola allenatori di Coverciano, ha parlato del gioco dell’Inter. L’esperto spiega il legame tra lo stile di Inzaghi e il Futsal.

COME IL FUTSAL – A parlare gioco dell’Inter di Simone Inzaghi, uno dei migliori allenatori di Futsal del mondo, l’italiano Alfredo Paniccia: «Uno dei mantra del nostro sport è quello di creare giocatori universali. Nel futsal ci sono ruoli specifici come i centrali, i laterali e i pivot, ma gli universali sono la fortuna di tutti. Perché sono quei giocatori in grado di risolvere problemi in ogni zona del campo. Sanno difendere e attaccare con, quasi, la stessa intensità e qualità. Perché ovviamente il centrale è più bravo a difendere e il pivot ad attaccare, così come Bastoni è più bravo di Lautaro a difendere e l’argentino ad attaccare, ma tutti e due nel gioco di Inzaghi sanno fare entrambe le cose. Nel nostro sport ovviamente questo concetto è esasperato perché se il pivot, l’attaccante, commette un errore nella prima fase difensiva, ci sono 30 metri per rimediare e solo tre compagni per farlo. Mentre nel calcio dietro la punta ci sono altri nove giocatori e 80 metri da coprire prima della propria porta».

Inzaghi e lo step successivo da Conte: la crescita dell’Inter

STEP – Paniccia vede uno step nel gioco dei nerazzurri: «Inzaghi ha saputo fare uno step successivo al gioco che l’Inter aveva per esempio con Conte. Agli schemi codificati e precisi al millimetro dell’attuale allenatore del Napoli, ha aggiunto questo interscambio di ruoli e una maggiore libertà ai giocatori negli ultimi 30 metri. Come nel futsal: ci sono regole e principi designati di gioco che ogni allenatore adotta. Ma poi c’è l’imprevedibilità di un contrasto o un rimpallo a fare la differenza, così come la giocata personale del calciatore. Si parte da uno scheletro, poi, come ha fatto Inzaghi, ci si mette del proprio con un grande studio».

TERZO UOMO – Poi Paniccia scova una grande variante: «Per esempio le combinazioni a tre con la ricerca del terzo uomo. Un’azione che crea scompensi difensivi agli avversari perché l’attenzione viene messa su chi verticalizza e riceve palla, ma difficilmente sul terzo uomo che va in ampiezza».

Inter e Futsal, la Beneamata è un club all’avanguardia

AVANGUARDIA – Paniccia non ha dubbi sul club: «L’Inter è un club all’avanguardia per quanto concerne l’utilizzo della doppia attività, calcio e futsal. Nella metodologia dell’attività di base, i ragazzi imparano alcuni gesti tecnici che possono poi essere basilari per la loro crescita. Dalla marcatura al controllo di palla, lo smarcamento e il tanto demonizzato tiro di punta, sono dei fondamentali necessari a tutti. So per esempio che alcune formazioni nerazzurre dall’Under14 in giù hanno partecipato a dei tornei di calcio a cinque proprio per abituare i ragazzi a certi ritmi e principi».

Fonte: Tuttosport – Federico Masini