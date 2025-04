Pandev: «Vigilie di Inter-Milan? Tranquille, sapevamo di essere forti»

Pandev, eroe del Triplete dell’Inter nel 2010, ricorda i derby di Milano giocati e vinti con la maglia nerazzurra. Il macedone parla in particolare delle vigilie di queste grandi partite. Oggi Inter-Milan.

IL PRIMO DERBY NON SI SCORDA MAI – Nel Matchday programme dell’Inter, protagonista non solo Maicon Douglas, ma anche Goran Pandev. L’ex attaccante macedone risponde in questo modo sul suo derby col Milan più bello: «Il mio primo derby con la maglia dell’Inter, quello del 24 gennaio 2010: abbiamo vinto 2-0, ho servito a Milito il pallone per il gol del vantaggio e ho segnato il secondo gol».

GOL PIÙ BELLO – Poi Pandev ricorda la grande azione che ha portato al gol di Thiago Motta nel derby col Milan vinto 4-0 nel 2010: «Quello di Thiago Motta nella stessa partita, una bellissima giocata di squadra che ha aperto una partita incredibile».

EMOZIONI – Sempre Pandev sulle emozioni che si vivono nei derby: «Ricorderò per sempre il gol che ho segnato, l’atmosfera allo stadio, i complimenti degli amici, quelli dei tifosi e della mia famiglia».

LE VIGILIE DEI DERBY – Infine, Pandev racconta i momenti prima della partita: «Noi la vivevamo tranquilli, eravamo consapevoli della nostra forza, in ritiro parlavamo tantissimo. Per noi era una partita da vincere perché sapevamo quanto ci tenevano i nostri tifosi, era una sfida speciale».