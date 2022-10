Pandev: «Tifo Inter sì, ma dall’altra parte c’è Stankovic! Salverà la Sampdoria»

L’Inter sfida la Sampdoria a San Siro. Una partita speciale per l’allenatore brucerchiato, Stankovic, grande ex nerazzurro. Di questo e non solo ha parlato Pandev, grande amico ed ex compagno del serbo e nuovo opinionista per DAZN

PARTITA SPECIALE – L’Inter di Simone Inzaghi affronta la Sampdoria di Dejan Stankovic. Uno spettatore speciale, Goran Pandev, dice la sua sulla sua ex squadra e sul suo grande amico: «Ci aspetta una bella partita, tifo Inter sì ma dall’altra parte c’è un mio grandissimo amico che è Stankovic. Speriamo di vedere una bella partita e vediamo chi vincerà. Sicuramente ha portato alla Samp un po’ di cattiveria, un po’ di intensità. Lo abbiamo visto anche a Cremona, poi gli serve ancora tempo però credo lui possa salvare questa squadra. C’è gente con qualità ma gli mancava la fiducia, l’intensità. Poi quando iniziano a girare bene davanti sono forti. Adesso li vedo meglio di prima. Forse è emozionato Stankovic, poi dieci anni all’Inter… San Siro non vede l’ora di ringraziarlo perché sappiamo quanto ha dato e quanto ha vinto. Lui è felice. Se avrei mai detto che sarebbe diventato allenatore? Conoscendolo no».

SCUDETTO E TRIPLETE – Parlando della coppia Lautaro Martinez-Romelu Lukaku, Pandev spiega cosa fece Samuel Eto’o nel 2010: «Eto’o al servizio di Milito? Si è messo a servizio della squadra, un grande campionato come lui che ha accettato di giocare sull’esterno diceva tanto. Poi abbiamo visto come sono andate le cose. Un grandissimo giocatore, poi quando giocava davanti faceva gol però quell’anno lì Mourinho gli ha chiesto di fare l’esterno e lui ha accettato. In questo momento è difficile credere nello scudetto per l’Inter, vedendo come corre il Napoli, ma non dimentichiamo che dopo il Mondiale inizia un altro campionato. Il Napoli forse è avvantaggiato perché ha pochi Nazionali ma il campionato è lungo e l’Inter si è ripresa alla grande».