Pandev: «San Siro, che emozione! Spero in una grande partita dell’Inter!»

A San Siro per Inter-Monaco c’è anche Goran Pandev. Il grande ex nerazzurro fa il tifo per la squadra di Simone Inzgahi in Champions League.

ASPETTATIVE ED EMOZIONI – Goran Pandev risponde alle domande dei giornalisti di Prime Video poco prima del fischio d’inizio di Inter-Monaco. L’ex giocatore nerazzurro esprime tutta la sua emozione nell’essere tornato a San Siro e nel frattempo sostiene gli uomini di Simone Inzaghi: «Grandissime emozione tornare in questo stadio con questo fantastico pubblico. Abbiamo passato bellissimi momenti con questa maglia, sono contento. Con questo formato la Champions League è un po’ più lunga di prima però è bellissima. Stasera ci aspetta una partita difficile perché il Monaco è una squadra organizzata e sicuramente per l’Inter non sarà facile. Questo stadio ti dà tantissima spinta, i tifosi fantastici ti portano a dare il massimo. Spero che l’Inter stasera faccia una grande partita». Insieme a lui a bordocampo per Inter-Monaco c’è anche un altro grande ex calciatore nerazzurro, Julio Cesar.