Pandev non molla! Ancora un anno in campo l’eroe del triplete – Sky

Infinito. Non ci sono altre parole per descrivere Goran Pandev. L’ex attaccante dell’Inter con cui ha conquistato il triplete nel 2010 sotto la guida di Jose Mourinho, continuerà a giocare un’altra stagione. A comunicarlo è Fabrizio Romano durante la puntata di calciomercato di Sky Sport 24.

OVAZIONE E GLORIA – Pandev il prossimo anno compirà 38 anni ma ha ancora la voglia di un ragazzino di giocare a calcio. Il macedone, dopo aver trascinato il Genoa alla salvezza con Ballardini e segnato con la Macedonia del Nord ad Euro2020, ha deciso di continuare un’altra stagione. La volontà espressa dallo stesso giocatore è quella di salutare il calcio davanti ai tifosi che torneranno allo stadio la prossima stagione. «Pandev resterà per la prossima stagione – afferma Fabrizio Romano -. Dopo un periodo di riflessione l’ex attaccante dell’Inter ha deciso di proseguire un’altra stagione per poi chiudere la sua carriera facendolo davanti ai tifosi negli stadi».

ULTIMO EROE – Sicuramente Pandev, visto che sarà la sua ultima stagione, riceverà il saluto che merita. Non è l’ultimo eroe del triplete nerazzurro in attività visto che Maicon sta continuando a giocare anche se a bassi livelli con il Tre Penne (San Marino) ma è l’ultimo a farlo in Serie A. Il 21 agosto l’Inter aprirà il campionato 2021/2022 (vedi articolo) proprio contro il Genoa a San Siro e i tifosi nerazzurri, che ricordano Pandev come uno dei gladiatori di quella magica annata, lo omaggeranno come meglio merita.

FONTE – Sky