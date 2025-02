Pandev: «Napoli-Inter gara aperta. Una arriva meglio. Thuram sarà prezioso!»

Manca sempre meno a Napoli-Inter, scontro diretto tra le due pretendenti allo scudetto. Anche l’ex nerazzurro Goran Pandev racconta le proprie aspettative sulla gara di sabato.

IL MOMENTO – Goran Pandev viene ospitato in collegamento da Sky Sport 24. Il tema centrale del discorso è, ovviamente, Napoli-Inter. Sulla gara in programma sabato al Maradona l’ex nerazzurro dichiara: «Secondo me l’Inter arriva meglio allo scontro diretto di sabato. Nell’ultimo mese il Napoli ha avuto un po’ di problemi, tanti infortuni e anche i risultati non sono stati quelli sperati. Sicuramente la squadra di Inzaghi è la favorita per vincere lo scudetto, lo era sin dall’inizio del campionato. Però anche la squadra di Conte sta facendo un grandissimo campionato. Secondo me se sabato riesce a portare la vittoria a casa diventa l’avversaria numero uno per lo scudetto».

Napoli-Inter, le sensazioni dell’ex nerazzurro Pandev sullo scontro scudetto

CHE VINCA IL MIGLIORE – Goran Pandev prosegue su Napoli-Inter: «Non è la partita decisiva per chiudere la stagione, sappiamo che c’è anche l’Atalanta dietro con anche loro senza le Coppe. Sabato mi aspetto una partita molto aperta, sarà difficile. L’Inter è abituata a giocare questo tipo di gare. Speriamo che vinca il migliore».

MERITI – Sulla stagione del Napoli, diretto avversario dell’Inter in campionato, Pandev dichiara: «Se mi aspettavo un Napoli così competitivo? Con l’acquisto di Conte sì, perché è un allenatore bravo, vincente, che porta la mentalità giusta. Poi quest’estate sul mercato hanno preso i giocatori per il suo gioco. Conte sta facendo grandissime cose perché veniva da una situazione difficile. L’anno scorso il Napoli ha fatto grandissima fatica, quest’anno è un’altra squadra ed è giusto che stia lì per lottare fino alla fine per lo scudetto».

ATTACCO NERAZZURRO – Pandev analizza il momento che sta vivendo l’attaccante dell’Inter Marcus Thuram: «La coppia Lautaro Martine-Thuram è la più forte del campionato. Si sposano bene e si trovano bene. Quest’anno il francese mi ha sorpreso tantissimo perché gioca in una maniera incredibile, sta facendo gol, gioca per i suoi compagni e per la squadra. Sta facendo un grandissimo campionato e avere Thuram per Napoli-Inter fa tantissimo perché ti dà tanta profondità, tiene la palla e in fase difensiva aiuta tanto. Nell’Inter le due punte spendono tanto perché il pressing comincia da loro».