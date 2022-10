Pandev: «Moratti signore, mai arrabbiato! Il più forte? Uno vinceva solo»

L’Inter è una parte importante della vita e della carriera di Pandev. L’ex giocatore nerazzurro ha vissuto l’epoca d’oro di Moratti e Mourinho e ricorda proprio l’atteggiamento signorile dell’ex patron interista. Di seguito il suo ricordo, affidato a DAZN

SIGNORE – L’Inter è cambiata molto rispetto ai tempi di Massimo Moratti. Proprietà, dirigenza e modi di gestire differenti. Goran Pandev ricorda proprio l’atteggiamento signorile dell’ex presidente nerazzurro rispetto ad altri presidenti: «Moratti era un signore, non si incazzava mai nemmeno quando perdevamo. Lotito sappiamo com’è… Sono presidenti diversi. De Laurentiis mi piace perché è diretto, dice le cose in faccia. A me ha detto che dovevo andare via, preferisco così. All’Inter c’era anche Branca, c’era Mourinho. Il più forte con cui ho giocato? Eto’o, faceva delle cose incredibili. Quando decideva di vincere da solo lo faceva, aveva personalità».