Pandev: «Lautaro Martinez fuori? Gli bastano anche cinque minuti»

All’Etihad Stadium di Manchester, per assistere all’esordio in Champions League dell’Inter, c’è anche Goran Pandev. L’ex nerazzurro dice la sua sul match e sull’esclusione dai titolari di Lautaro Martinez.

ASPETTATIVE – Cresce l’attesa per Manchester City-Inter, su cui Goran Pandev dichiara: «Mi aspetto una grande partita dall’Inter perché ha dimostrato in precedenza che queste partite le può fare bene. Non le manca l’esperienza. È una squadra molto forte, che a me piace tanto. La scelta di non mettere dal 1′ Lautaro Martinez dobbiamo chiederla a mister Inzaghi. Lui li vede tutti i giorni e sa chi sta meglio». Come Pandev, anche Giuseppe Marotta ha commentato la formazione ufficiale scelta da Simone Inzaghi per l’esordio in Champions League.

Lautaro Martinez fuori? Pandev spiega perché stare tranquilli!

INCISIVO – Goran Pandev, poi, da ex calciatori si focalizza sulla bravura e l’incisività di Lautaro Martinez, che non sarà in campo dal 1′ in Manchester City-Inter. Intervistato a bordo campo dal giornalista di Sky Sport 24, afferma: «Però io penso che Lautaro Martinez è un grandissimo attaccante, che può decidere la partita entrando in campo anche 5 minuti perché ai grandi campioni basta poco per cambiare le partite. Speriamo che l’Inter faccia una grande partita e ci porti il risultato a casa. La prima partita di Champions League è sempre importante».