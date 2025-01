Pandev: «Inzaghi uno dei migliori al mondo. Inter può arrivare in fondo!»

Goran Pandev ha parlato nel pre-partita di Inter-Monaco, match che si disputerà alle ore 21 allo Stadio San Siro. Il macedone ha commentato le scelte di formazione del tecnico Simone Inzaghi e sottolineato il valore del gruppo nerazzurro.

LE DICHIARAZIONI – Goran Pandev si è espresso alle frequenze di InterTV prima del fischio d’inizio di Inter-Monaco. L’ex calciatore nerazzurro ha elogiato il tecnico dei meneghini Simone Inzaghi, indicando poi le sue sensazioni in vista della sfida: «Il Monaco è una squadra messa bene in campo, per cui l’Inter deve stare attenta a non dare fiducia ai francesi. Quando prendono fiducia, diventano pericolosi. Lasciano tantissimi spazi, ma l’Inter deve essere brava a recuperare palla e ripartire. Il loro allenatore ha ragione nel dire che Inzaghi sia uno dei migliori allenatori al mondo. L’Inter sa bene cosa deve fare, ha analizzato la squadra avversaria come doveva e ne conosce i punti deboli. Mi aspetto tanto a centrocampo, dove i nerazzurri possono colpire con efficacia i rivali».

Pandev sulle scelte di formazione di Inzaghi per Inter-Monaco e sulla forza del gruppo nerazzurro

LA FORMAZIONE – Pandev si è poi pronunciato sulle scelte di Simone Inzaghi per Inter-Monaco: «In una partita così importante, è secondo me giusto far giocare coloro che sono dotati di maggiore esperienza. Per cui condivido la scelta di schierare dal primo minuto De Vrij al centro della difesa».

ASPETTO FONDAMENTALE – Pandev ha infine posto l’accento sull’importanza del collettivo per i successi dell’Inter: «Il gruppo fa la differenza, stanno tutti bene insieme, chi gioca dà sempre il meglio di sé, il che è fondamentale per il collettivo. Questa squadra ha tantissima esperienza e qualità, secondo me arriverà fino alla fine in tutte le competizioni».