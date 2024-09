Pandev: «Inter, vedo tante cose come il mio gruppo del 2010!»

Pandev dà positività all’Inter a pochi minuti dalla partita contro il Manchester City di stasera. L’attaccante macedone è presente all’Etihad Stadium e ha dato una carica per l’esordio in questa Champions League.

PRESENZA DI SPICCO – Goran Pandev è uno degli eroi del Triplete e questa sera è all’Etihad Stadium. Dal campo dello stadio di Manchester si mostra molto contento per poter assistere all’esordio europeo: «Una grandissima emozione, grazie all’Inter per l’invito di vedere questa partita. Spero di portare fortuna e che l’Inter faccia una grande partita, così siamo tutti contenti. Sicuramente l’Inter negli ultimi anni è cresciuta tantissimo, anche in questi campi difficili. Sappiamo che il Manchester City è una squadra che può vincere la Champions League, però l’Inter ha dimostrato di potersela giocare con tutti: vedi la finale di Istanbul, quindi spero che possa fare una grande partita».

Pandev rivede qualcosa dal “suo” 2010 in questa Inter

LA PREPARAZIONE – Pandev parla di cosa serva per uscire indenni dall’Etihad Stadium: «Sicuramente serve tanto, perché in queste partite devi essere attento non novanta ma cento minuti. Un piccolo errore può costare una partita. Il Manchester City ha iniziato con quattro vittorie, però sono convinto che l’Inter farà la sua partita. Sono diverse dal campionato, gli arbitri fanno giocare e l’Inter ha una squadra fisica con tanti nazionali che sanno come comportarsi a questi livelli. Lo stadio influirà? Secondo me no, i giocatori non si fanno condizionare. Certo ha un vantaggio il Manchester City, ma l’Inter deve crederci. Come mi caricavo io? Dipende tanto dal gruppo. Nel 2010 quando abbiamo vinto tutto eravamo quasi una famiglia, anche oggi vedo le stesse cose: per questo sono convinto per stasera, ha una mentalità vincente e se la gioca con tutti. Spero ottenga a sua volta la gioia di vincere la Champions League».