Pandev: «Se l’Inter fa il suo stasera va in finale! San Siro fondamentale»

Pandev ha fatto parte della squadra che vinse la Champions League del 2010, eliminando proprio il Barcellona. In campo dal Meazza, nel prepartita di Inter TV, l’ex attaccante ha detto la sua sul match in programma alle ore 21 per il ritorno delle semifinali.

APPUNTAMENTO DI GALA – Goran Pandev su Inter-Barcellona di stasera: «Il clima? Sono venuto tantissime volte, però questa sera mi stanno tremando le gambe. Speriamo bene, perché questa sera è importantissima. Io penso che stasera sarà fondamentale San Siro. Parliamoci chiaro: loro sì hanno la qualità, però sono ragazzi giovani e San Siro ti mette certa pressione… Stasera diventa una bolgia, i ragazzi sono carichissimi e faranno una grandissima partita: dall’altra parte hanno un grande avversario, però se l’Inter fa l’Inter stasera va in finale. Loro hanno fatto una grandissima stagione, sono arrivati alla fine dell’anno a giocarsi tutte e due le competizioni ma la Champions League ti dà quel qualcosa in più per poter vincere. È una partita importante, hanno dimostrato a Barcellona di essere forti. Se l’Inter non fosse forte non avrebbe segnato tre gol in un’andata delle semifinali di Champions League. Se stasera segue, come ha fatto sempre, mister Simone Inzaghi la partita la può portare a casa».