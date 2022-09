Pandev: «Inter squadra da battere. Triplete? Non è da tutti! Noi famiglia»

Goran Pandev ha parlato della sua esperienza all’Inter. Il centravanti macedone ha scritto pagine indelebili della storia nerazzurra. Ne ha parlato sul canale Youtube del giornalista e tifoso Gianluca Rossi

RICORDI − Pandev orgoglioso del Triplete vinto con i nerazzurri: «L’Inter per me è stato tutto, mi ha portato in Italia. Mi ha cambiato la vita, mi ha fatto diventare un calcio importante e mi ha fatto vincere i trofei più importanti. La ringrazierò per tutta la vita. Triplete? Squadra fortissima, eravamo una famiglia. Mourinho era il più bravo di tutti. Felicità enorme riportare dopo 45 la coppa soprattutto per il presidente Moratti e per i tifosi. Vincere Triplete non è da tutti, non so quale altra squadra in Italia potrà riuscirci».

SQUADRA DA BATTERE − Sull’Inter attuale, così Pandev: «Inter di oggi? Resta la favorita per il campionato, è la squadra più forte. È partita così così ma siamo all’inizio. Campionato lungo, conosco Inzaghi, grande uomo e allenatore. Quest’anno deve vincere per forza lo Scudetto, è la squadra più forte. Dzeko giocatore importante, Correa fortissimo tecnicamente. L’Inter è la squadra da battere».