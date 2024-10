Pandev: «Inter significa vincere tutto! Oggi squadra competitiva»

Pandev è stato uno dei protagonisti dell’Inter del Triplete. In un’intervista rilasciata sul canale YouTube di Gian Luca Rossi come per Marco Branca, è tornato a parlare del 2010 e della squadra attuale.

CONCENTRAZIONE – La chiave per restare concentrati su tre fronti a tal punto da vincere tre finali, parla Goran Pandev: «Indossare questa maglia ti chiede questo, di vincere tutte le competizioni. Noi eravamo una squadra forte, sapevamo cosa fare. Era importante vincere, anche giocando male. L’Inter di oggi è una squadra fortissima e può vincere tutte e tre competizioni. Non sarà difficile ripetersi, perché i nerazzurri sono fortissimi, deve puntare su tutti gli obiettivi. La rosa è ampia, può tenere fino alla fine in tutte le competizioni. Sicuramente non sarà facile perché quando giocano contro l’Inter giocano al 100%».

Concorrenza scudetto e i due ex Inter

LOTTA – Goran Pandev parla dell’ex compagno e allenatore, oggi alla Juventus. Napoli e bianconeri in lotta scudetto con l’Inter: «Thiago Motta è un ragazzo molto forte, ci crede molto in quello che fa. Sta facendo un grandissimo lavoro, fare così bene subito non è facile. È sempre difficile vincere, c’è sempre l’Inter davanti. È stato mio allenatore al Genoa. Il Napoli in lotta per lo scudetto? Un vantaggio è che non giocano le coppe, riposano tutta la settimana e pensano solo allo scudetto. C’è un allenatore come Conte che è abituato a vincere».