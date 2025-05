Pandev: «Inter serena, può farcela! Una differenza con la finale di Istanbul»

Goran Pandev, tra le leggende del Triplete del 2010, è a Monaco di Baviera al fianco dell’Inter. Ecco le sensazioni e le aspettative prima della finale di Champions League contro il PSG.

RICORDI – Direttamente dalla pancia dell’Allianz Arena, Goran Pandev su Inter TV dichiara: «Quest’anno l’Inter sta facendo grandissime cose in Champions League. È arrivata la serata perfetta per portare questo trofeo a Milano. Vedere i miei ex compagni e tantissimi tifosi è stato emozionante, abbiamo passato una giornata bellissima tutti insieme. Speriamo che stasera ci riuniremo tutti. Questo stadio all’Inter porta bene, speriamo che stasera si chiuda una giornata perfetta. Questo stadio ci ha dato tantissime emozioni e spero che stasera ci renda tutti altrettanto contenti».

Dalla finale del 2010 a quella di Istanbul per arrivare a Monaco di Baviera: la storia dell’Inter raccontata da Pandev

NELLA STORIA – Goran Pandev prosegue: «Ho visto una squadra tranquilla, sorridente. Due anni fa ad Istanbul non ho visto questo atteggiamento, ho visto i ragazzi un po’ impauriti. In tre anni fare due finali significa che l’Inter sta facendo grandissime cose in Europa. Stasera devono fare la stessa partita che hanno fatto finora. Spero che tutti questi ragazzi e Inzaghi entrino nella storia nerazzurra perché vincere questo trofeo è il massimo. Siamo tutti positivi, ci crediamo tutti. Siamo consapevoli della forza dei ragazzi, ce la possono fare».