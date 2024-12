Pandev: «Inter, Mondiale più divertente! Per noi non fu facile»

Goran Pandev, ospite sul canale YouTube dell’Inter in occasione del sorteggio del Mondiale per Club FIFA – a cui i nerazzurri prenderanno parte la prossima estate. L’ex attaccante macedone ha fatto il paragone con il 2010, quando la squadra divenne campione del Mondo per club

PIÙ DIVERTENTE – Goran Pandev fa un paragone tra il nuovo Mondiale per Club e quello vecchio, che l’Inter vinse proprio nel 2010. L’ex attaccante macedone ha spiegato i motivi per i quali ora la formula sia più divertente, ma anche di come al tempo era più difficile riuscire ad affrontare determinati avversari: «Non è facile perché non conosci avversari e giocatori. Ma hai anche poco tempo per preparare le partite. Noi al tempo sapevamo di dover vincere, perché eravamo i favoriti. Abbiamo pensato solo a vincere, anche giocando male, ma era importante portare il trofeo a casa. Ora è diverso, ci sono tante squadre europee ed è molto più difficile vincere questo Mondiale. Però è anche più divertente. Il trofeo è bellissimo, speriamo di portarlo a casa. Ce ne manca uno così in bacheca».