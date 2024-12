Pandev: «Inter, girone di riscaldamento! Spero in una cosa»

Ospite del canale ufficiale YouTube dell’Inter per commentare il sorteggio del Mondiale per Club FIFA 2025, Goran Pandev ha espresso grande fiducia per la squadra in vista della competizione.

OBIETTIVO EUROPA – Goran Pandev ha fiducia nell’Inter in Europa, visto anche il percorso di altissimo livello fatto fin qui in UEFA Champions League. Questo il pensiero dell’ex attaccante a riguardo: «Da tempo l’Inter sta giocando a grandissimi livelli in Europa. Due anni fa è arrivata anche la finale, che secondo me la squadra non meritava di perdere. C’è un grande allenatore, un grandissimo gruppo, spero non ci siano infortuni perché la squadra può vincere la Champions League. E speriamo che possano riportare il trofeo a Milano».

Mondiale per Club, Goran Pandev ha fiducia: per l’Inter girone di riscaldamento

PARTITE ABBORDABILI – L’Inter al Mondiale per Club FIFA giocherà contro River Plate, C.F. Monterrey e Urawa Red Diamonds. Squadre abbordabili, secondo Goran Pandev, che ha fiducia nel percorso dei nerazzurri: «Io spero che la squadra arriverà al Mondiale per Club al 100% della condizione, al completo e senza infortuni. Secondo me il girone è abbordabile e i nerazzurri si possono togliere delle belle sodssifazioni. Il girone è buono per riscaldarsi, poi dagli ottavi di finale inizia veramente la competizione. Sono avversari da non sottovalutare, ma la squadra può vincere facilmente queste partite».