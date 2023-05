Pandev: «Inter è più forte, stasera lo dimostrerà al Milan»

Siamo a pochi minuti dall’inizio del derby di ritorno della semifinale di Champions League tra Inter e Milan. Goran Pandev ha commentato così su Inter TV.

COMMENTO – Pandev così: «Sono tutti grandi giocatori, scegliere uno non va bene. Chi gioca fa la differenza, saranno importanti anche quelli della panchina per fare gol. In rosa il gruppo è fondamentale, quando hai questa maglia addosso ci sono 25 giocatori sullo stesso livello. Uno sta meglio, uno si riposa e fa bene come ha detto Dzeko. È un grandissimo gruppo che è uscito dai momenti di difficoltà, la possibilità è da sfruttare. La nostra era un’altra partita, qua è derby e la gente ci tiene. I ragazzi sanno cosa devono fare, hanno esperienza e devono stare tranquilli non pensando al 2-0. Si parte dallo 0-0, l’Inter è più forte e lo dimostrerà. Me la ricordo bene la punizione contro il Milan, era il mio primo gol al derby e giocavamo con un uomo in meno senza Sneijder. Mourinho mi aveva detto di calciare nonostante dovessi uscire, è andata bene e abbiamo vinto meritatamente. Deve dimenticare la prima partita, devono essere aggressivi e non devono aspettare e subire. Basta un episodio per riaprire tutto, c’è tanta esperienza nella squadra e stasera è la partita giusta per vincere».