Pandev: «Gol Bayern-Inter? Ero stanchissimo, grazie Eto’o! Una liberazione»

Pandev ha segnato l’ultimo gol dell’Inter contro il Bayern Monaco, il 15 marzo 2011 (vedi articolo). In un intervento ai canali ufficiali del club, in vista della partita di stasera, l’ex attaccante ha ringraziato Eto’o per l’assist.

PERFETTO – 15 marzo 2011, Bayern Monaco-Inter per il ritorno degli ottavi di Champions League. La squadra di Leonardo, sconfitta 0-1 all’andata, rimonta da 2-1 sotto a 2-3 con gol decisivo di Goran Pandev all’88’. Il suo racconto: «Ero stanchissimo, però quando ho visto Wesley Sneijder che lanciava Samuel Eto’o sapevo che avrebbe fatto la giocata. Mi sono detto di fare l’ultima corsa, perché la palla sarebbe arrivata. Mi ha dato un grande passaggio, mi è arrivata sul sinistro e ho tirato: non ho neanche guardato, è andata sotto l’incrocio. Una liberazione. Non ce la facevo più, però quando ho visto Eto’o che aveva la palla ho detto che dovevo fare l’ultima corsa. Loro avevano sbagliato delle palle gol, era giusto vincere la partita».

GRAN MOMENTO – Pandev prosegue nel racconto: «Quando vedi la palla davanti dai il 1000% per metterla dentro, Eto’o ha fatto una grandissima giocata e mi ha dato un pallone incredibile solo da buttare dentro. Poi è arrivata sul sinistro ed era giusto facessi gol, eravamo un po’ in difficoltà e le grandi squadre si vedono in queste cose. Eto’o è un giocatore incredibile, all’89’ fare una giocata così in mezzo a tre uomini col difensore davanti… Parlare di Eto’o è una cosa bellissima, perché è un grandissimo campione che ha fatto tanto per questa maglia e ci ha fatto vincere le coppe».