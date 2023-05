Pandev: «Finale? L’Inter ci creda! Non facile vincere 2 derby così»

Pandev sprona l’Inter a crederci nella finale di Istanbul contro il Manchester City. L’ex tripletista ritiene i nerazzurri una squadra molto forte, viste anche le due vittorie nel derby

CREDERCI − Ai microfoni di Gianlucarossitv, ha parlato un eroe del Triplete come Goran Pandev: «L’Inter ci deve credere, è arrivata meritatamente in finale perché vincere due derby e per come li ha vinti non era facile. Pensiamo anche a cosa c’era dietro, alla pressione, ai discorsi sul derby e sulla rivincita dopo tanti anni dall’eliminazione con quei due pareggi in semifinale che hanno fatto andare il Milan in finale. Hanno dimostrato di essere una squadra forte, solo una squadra forte può vincere due partite così».