Pandev: «Derby d’Italia, ricordo una partita in particolare con gol di Maicon!»

Goran Pandev in un’intervista dagli studi di DAZN ha parlato del Derby d’Italia tra Inter e Juventus ricordando una sfida in particolare.

UNA IN PARTICOLARE – Pandev ricorda un Derby d’Italia in particolare: «Inter-Juventus era una partita molto importante per noi e per i tifosi. Il Derby d’Italia significava San Siro pieno. Ricordo in particolare una partita con il gol di Maicon. Ricordo lo stop con il ginocchio e sombrero e il tiro in porta in una maniera incredibile. Pensavo: «Ma un terzino può fare una cosa del genere?». In quel periodo era il migliore in Europa. Alla fine quella partita la chiuse Samuel Eto’o con un bellissimo gol vincendo meritatamente».