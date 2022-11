Pandev: «Convinto che l’Inter passi col Porto! Inzaghi matto del pallone»

Goran Pandev, ex leggenda Inter del Triplete, si è espresso sull’ottavo di finale di Champions contro il Porto. Poi su Inzaghi non ha dubbi, non pensa ad altro che al calcio. Le sue parole a Calciomercato.com

INZAGHI − Pandev racconta il tecnico nerazzurro: «Con Simone ho vissuto bei momenti. Alla Lazio voleva giocare sempre in coppia con me, diceva che solo io gli passavo la palla per far gol. Già in quegli anni era matto per il pallone, conosceva tutti i calciatori e i tecnici fino alla Serie D. Assurdo. Spero possa vincere lo scudetto con l’Inter e far bene in Europa».

CHAMPIONS LEAGUE − Nel ricordare la vittoria 2-3 all’Allianz Arena, Pandev si concentra anche sul percorso europeo dei nerazzurri: «Contro il Bayern Monaco fu una rimonta pazzesca, completata da un mio gol. Sono convinto che questa squadra possa passare il turno contro il Porto, anche se saranno due partite dure. E poi, chissà… Il Napoli? Spalletti lotterà per il campionato fino alla fine e dico che sono loro i favoriti. Anche in Champions stanno impressionando e possono passare il turno. Magari il destino regalerà una finale italiana con l’Inter. Molto complicato, ma sarebbe il top. E a quel punto, che vinca il migliore».