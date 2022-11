Pandev: «Champions League, fatto contento Moratti! Mourinho mi disse…»

Goran Pandev, protagonista del format DAZN “Tutti bravi dal divano” (qui la prima parte) ha parlato del suo arrivo all’Inter, della vittoria della Champions League e del rapporto con Mourinho

SPECIALE – Pandev racconta il suo arrivo all’Inter: «Inter? Con questa maglia sono felice perché abbiamo portato la Champions League in nerazzurro dopo tantissimi anni. Era gennaio quando mi sono liberato dalla Lazio ed ho firmato per l’Inter perché era il mio desiderio tornare nella squadra che mi aveva portato in Italia. E sentivo di poter dimostrare di meritare di giocare in prima squadra. All’inizio avevo un po’ di paura di non giocare, ma ero consapevole delle mie qualità, mi allenavo ogni giorno al 100% perché sapevo che davanti c’era concorrenza e tanti campioni. Quando giocavi con loro era più facile, devi essere sempre concentrato sempre pronto: potevano darti il pallone anche senza guardare. Lo facevano i giocatori speciali. Mourinho? Mi ha chiamato personalmente quando sono arrivato. Mi ha detto che dipendeva da me, chi merita gioca. Chi sta meglio gioca».

LEADER – Pandev parla a proposito di Eto’o: «C’era Eto’o che era un fuoriclasse, uno che ha vinto tutto. Era un allenatore dentro, un campione che ci dava consigli. Poteva vincere le partite da solo, grandissimo campiona ma una persona molto buona, importante, parlava di continuo a noi nuovi. Quando arrivavano le partite importanti, come la Finale di Champions, ci faceva sempre il discorso. Si prendeva sempre tante responsabilità anche quando le cose andavano male. Entrava in spogliatoio diceva “Date la palla a me, se la perdo gli insulti li prendo io”. Vincere la Champions League era il sogno di tutti, io ci sono riuscito con questa maglia. Abbiamo fatto contento il presidente Moratti che sapevamo tutti quanto ci teneva e tanta gente che tifa Inter».