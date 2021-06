Pandev, altro anno in Serie A? L’ex Inter valuta il rinnovo con il Genoa

Pandev, ex eroe del Triplete con l’Inter, ha da poco terminato la sua esperienza a Euro2020 con la Macedonia e adesso deciderà il suo futuro. Secondo “Sky Sport” potrebbe prolungare ancora di un’altra stagione il suo contratto con il Genoa.

ALTRO ANNO – Pandev, altro anno in Serie A? L’attaccante 37enne non è riuscito a passare alla fase successiva dell’Europeo con la sua Macedonia, ma è stato comunque protagonista di ottime prestazioni, così come quelle mostrate nel corso di questa stagione con la maglia del Genoa. Proprio con la società rossoblù in queste ore sta valutando la possibilità di rinnovare il suo contratto ancora per un altro anno. Ricordiamo che l’attaccante ha già detto addio alla sua Nazionale, e potrebbe chiudere la sua esperienza al Genoa disputando l’ultima stagione in Serie A.