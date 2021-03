Panchina d’Oro, vince ancora Gasperini. Conte nemmeno nella top-5

La Panchina d’Oro, riconoscimento organizzato dall’AIAC, va per il secondo anno consecutivo a Gasperini. L’allenatore dell’Atalanta riceve il voto dai colleghi, che lo hanno premiato per la scorsa stagione. Conte, nonostante il secondo posto con l’Inter, non figura nemmeno tra i primi cinque.

Un anno dopo, ancora Gian Piero Gasperini. L’allenatore dell’Atalanta ha bissato il successo dello scorso anno e per la seconda volta consecutiva è stato votato dai colleghi quale miglior allenatore della Serie A. Un successo che a causa della pandemia – per la prima volta nella storia della cerimonia, giunta alla sua 29a edizione – non è stato celebrato nella cornice di Coverciano, ma che è arrivato per via telematica, con le votazioni online.

«Nonostante la pandemia – ha sottolineato il presidente federale Gabriele Gravina – si rinnova la bellissima tradizione della Panchina d’Oro; anche con il voto telematico, la partecipazione degli allenatori è stata straordinaria. La Federazione crede nello sviluppo del Settore Tecnico, che rappresenta una delle nostre eccellenze, con nuovi strumenti e nuove modalità di formazione già varati e altri che stiamo studiando. Il COVID-19 ha creato non poche problematiche, ma l’istruzione non si è mai fermata e l’aggiornamento tecnico è stato continuo e di grande qualità. Congratulazioni ai vincitori: un riconoscimento prestigioso che, in una situazione straordinaria come quella che stiamo vivendo, mi sento di estendere a tutta la categoria».

Dopo il successo dello scorso anno, Gian Piero Gasperini ha ottenuto così la seconda Panchina d’oro della sua carriera, votato dai colleghi allenatori quale miglior tecnico della Serie A della scorsa stagione. Per il Mister nativo di Grugliasco si tratta del terzo trofeo ricevuto dal Settore Tecnico, considerando anche la Panchina d’argento ottenuta per la stagione 2006/2007, quando era alla guida del Genoa in Serie B.

PANCHINA D’ORO 2019-2020 – LE CLASSIFICHE

PANCHINA D’ORO – SERIE A

Gian Piero Gasperini (Atalanta), 28 voti

Ivan Juric (Verona), 7 voti

Roberto De Zerbi (Sassuolo), 5 voti

Simone Inzaghi (Lazio), 5 voti

Maurizio Sarri (Juventus), 5 voti

PANCHINA D’ARGENTO – SERIE B

Filippo Inzaghi (Benevento), 21 voti

Vincenzo Italiano (Spezia), 17 voti

Giovanni Stroppa (Crotone), 16 voti

PANCHINA D’ORO SERIE C

Massimiliano Alvini (Reggio Audace), 26 voti

Domenico Toscano (Reggina), 13 voti

Domenico Di Carlo (L.R. Vicenza), 8 voti

PANCHINA D’ORO CALCIO FEMMINILE

Gianpiero Piovani (Sassuolo), 9 voti

Maurizio Ganz (Milan), 6 voti

Maria Rita Guarino (Juventus), 5 voti

PANCHINA D’ARGENTO CALCIO FEMMINILE

Alain Conte (San Marino Academy), 7 voti

Geppino Marino (Napoli), 6 voti

Fabian Comin (Cittadella), 5 voti

Fonte: FIGC