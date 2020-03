Pancaro sicuro: “Lazio di Inzaghi superiore all’Inter nell’undici titolare”

La Lazio con la vittoria di sabato contro il Bologna scavalca la Juventus e aumenta la distanza con l’Inter di ben +8, con una partita in più rispetto i bianconeri e ben due rispetto i nerazzurri allenati da Antonio Conte. Giuseppe Pancaro, ex giocatore biancoceleste, nel corso di un’intervista alla “Gazzetta dello Sport” ritiene la squadra di Simone Inzaghi superiore all’Inter.

“LAZIO SUPERIORE” – Lazio superiore all’Inter nell’undici titolare, ne è sicuro Giuseppe Pancaro che in maglia biancoceleste ha vinto campionato, Coppa Italia, Supercoppa italiana, Coppa delle Coppe e Supercoppa UEFA tra il 1997 e il 1999: «La Lazio ora deve cavalcare l’entusiasmo, è proprio la carica della gente che può rivelarsi decisiva. Sono sempre stato convinto che la squadra di Inzaghi sia superiore all’Inter nell’undici titolare, la differenza con la Juventus può farla la voglia di sorprendere e il fatto di giocare con meno pressioni. In ogni caso trovo bellissimo che in casa Lazio si sia tornati a sognare lo scudetto dopo tanti anni. È la dimostrazione che passo dopo passo la società sta crescendo molto e che si sta lavorando bene».