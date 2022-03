Pancaro: «L’Inter ha dato un gran segnale. Milan e Napoli senza margine»

Il 5-0 dell’Inter alla Salernitana è fondamentale per guadagnare punti almeno su una fra Milan e Napoli, che si sfideranno al Maradona alle 20.45 di oggi. Pancaro, su Radio Sportiva, commenta la corsa per il titolo.

TUTTO APERTO – Giuseppe Pancaro dice la sua su chi può vincere la Serie A: «Sicuramente è una bellissima sfida. Era da tanto che non si vedeva lottare per il vertice contemporaneamente Napoli e Milan. Hanno un vero e proprio scontro diretto per lo scudetto, due squadre con grandissima qualità nei giocatori che esprimo anche un ottimo gioco. Il Napoli può giocarsela con Inter e Milan fino alla fine, con la Juventus che potrebbe anche rientrare. Negli ultimi dieci anni eravamo abituati a un predominio totale della Juventus, invece l’anno scorso e quest’anno c’è molto più equilibrio. Ne guadagna anche con lo spettacolo. L’Inter ha dato un gran segnale alle altre, nel senso che ha passato un momento di flessione ma ha dato la sensazione che l’ha superato ed è ripartita. Adesso Milan e Napoli non possono più permettersi di perdere punti, altrimenti oltre a perdere l’Inter danno alla Juventus la possibilità di rientrare».