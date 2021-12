Pancaro: «Inter, in Europa gli errori li paghi. Inzaghi? Lavoro straordinario»

Giuseppe Pancaro, in collegamento su Sky Sport 24, ritiene che l’attenzione dell’Inter tra Serie A ed Europa deve essere diversa. Poi, fa i complimenti ad Inzaghi

ERRORI − Pancaro individua una differenza tra la Serie A e la Champions League: «È una cosa fisiologica perché ti confronti con top club. In Italia, l’Inter si può permettere qualche errore che probabilmente non paga perché può rifarsi. In Europa dove ci sono grandi giocatori, il minimo errore lo paghi caro».

ORGANICO − Pancaro ha fiducia sul lavoro di Inzaghi: «L’Inter ha un grande centrocampo, c’è da dire che Simone Inzaghi sta facendo un lavoro straordinario. L’Inter gioca bene, è padrone del campo, gioca tanto, sono tutti partecipi. Ci vuole però tempo, i tifosi e la società devono essere contenti per il passaggio del turno in Champions League. L’organico però è di primo ordine ed è allenato molto bene, quindi possono superare anche l’ottavo di finale».