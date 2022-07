Palomino positivo all’antidoping, clamoroso! Guaio per l’Atalanta

Grosso guaio per l’Atalanta a diciotto giorni dal via della Serie A: Palomino è risultato positivo a un controllo antidoping a sorpresa. Per lui sospensione cautelare in attesa delle probabili controanalisi.

PROBLEMA DOPING – Tornano i positivi, stavolta a un controllo antidoping, in Serie A. La squadra coinvolta è l’Atalanta, come annuncia NADO Italia: “Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta José Luis Palomino (FIGC) per violazione degli artt. 2.1 e 2.2. Il controllo è stato disposto da NADO Italia”. Presumibile che il club bergamasco chieda le controanalisi per Pinamonti, che rischia una squalifica.