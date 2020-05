Palomino: “Inter a soli sei punti, puntiamo al terzo posto. 13 partite…”

José Luis Palomino, difensore argentino dell’Atalanta, ha parlato all'”Eco di Bergamo” lanciando la sfida all’Inter per la conquista del terzo posto in Serie A.

SFIDA TRA NERAZZURRI – L’Atalanta sarà la prima squadra a scendere in campo alla ripartenza della Serie A dopo lo stop Coronavirus (vedi articolo). Il difensore dei bergamaschi, José Luis Palomino, ha lanciato la sfida all’Inter, mettendo nel mirino il terzo posto occupato proprio dalla squadra di Antonio Conte: «Certo che guardiamo in alto, perché no? L’Inter è a soli sei punti, non a venti. Con tredici partite ancora da giocare e trentanove punti in palio è ancora tutto possibile. Ci proveremo in ogni modo perché siamo l’Atalanta, poi a fine campionato faremo i conti».