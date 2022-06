Palmeri: «Utile Inter? 53 milioni da Monza e Manchester United. Poi 20…»

L’Inter dovrà raggiungere una cifra intorno ai 60/70 milioni di attivo sul bilancio. Cifra che è possibile raggiungere vendendo un big oppure gli esuberi fuori dal progetto

RINCORSA ALL’UTILE − Tancredi Palmeri, tramite un post su Twitter, ha provato a spiegare come l’Inter possa arrivare all’utile richiesto dal bilancio. Fantamercato o realtà: «Marotta/Ausilio potrebbero raggranellare 43m€ da Pinamonti, Sensi, Pirola e Di Gregorio al Monza. Più 10 per de Vrij al Manchester United. Ed è 53. A 20m€ di distanza dall’obiettivo, con alcuni da piazzare come Esposito. Dubito riesca il miracolo. Ma solo provarci è pazzesco».