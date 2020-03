Palmeri: “L’UEFA non vuole rinviare competizioni! Inter-Getafe e Rugani…”

L’UEFA è stata costretta a rinviare ieri Inter-Getafe e Siviglia-Roma di Europa League, ma la positività di Rugani al Coronavirus (vedi articolo) potrebbe cambiare gli scenari anche per altre. Il giornalista Tancredi Palmeri, in collegamento per “Sportitalia Mercato”, ha spiegato cosa può succedere.

CAMBIO? – Tancredi Palmeri fornisce le ultime sui rinvii, prima della riunione odierna delle leghe (vedi articolo), con l’Inter interessata: «Parlando con l’UEFA ho saputo da loro che, in questo momento, non considerano minimamente di rinviare alcuna competizione. Che questa sia i prossimi turni di Champions League o Europa League, né EURO 2020. Io credo che questa mozione che sarà portata dalla Serie A e altre quattro leghe europee sia una sorta di moral suaison nei confronti dell’UEFA, per cominciare a prendere spazio nell’agenda per dire “Guardate che lo dovete rinviare l’Europeo”. Fare una cosa del genere al 12 marzo, sapendo che tutto è in divenire, comunque bisognerebbe rinviare l’Europeo. Fino al 5 aprile, quando dovrebbe riprendere il campionato, è tutto in divenire. Credo che sia una manovra delle leghe per cominciare a mettere il piede nella fessura della porta».

IL CASO – Palmeri fa notare come il calendario sarà da cambiare per forza: «Daniele Rugani è risultato positivo. La settimana prossima c’è Juventus-Lione, io non vedo come si possa giocare. Non è stata cancellata Olympiakos-Wolverhampton, nonostante sia stato trovato positivo il presidente dell’Olympiakos e con una richiesta del Wolverhampton. L’Olympiakos ha fatto i test ai giocatori che erano venuti a contatto col presidente, sono risultati negativi e l’UEFA ha deciso di non rinviare. Juventus-Lione è fra cinque giorni, non vedo in che maniera possa essere giocata. Il Getafe ha dovuto dire che loro non viaggiavano. L’UEFA non prevedeva, in verità, di rinviare una partita di Champions League, già questa cosa di Rugani cambia la situazione».