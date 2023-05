Palmeri stronca il Milan: «Devasto Inter! Scudetto sopravvalutato»

Palmeri stronca il Milan a tre giorni dalla pesante sconfitta contro l’Inter nella semifinale d’andata di Champions League. Il giornalista critica il cosiddetto Dna europeo

ALTRO CHE DNA EUROPEO − Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Tancredi Palmeri stronca il Milan: «L’Inter che ha devastato il Milan nell’andata di Champions ha fatto sì che la notizia fosse più il tonfo dei rossoneri, corretto giornalisticamente visto che la caduta fragorosa fa sempre più rumore di un volo ad ali spiegate. Detto che tutto è ancora assolutamente possibile, che il Milan può ribaltarla perché il 2-0 non è certo un risultato sicuro, ma per farlo dovrà il Milan in primis essere una cosa totalmente diversa. Ovvero, dovrà smettere di illudersi. Sì, perché il Milan, il mondo Milan, ha preso schiaffi per essersi illuso di essere quello che non è. Tutte le panzane sul dna europeo, sui segni del destino che mettono il Milan in vantaggio vista la sua storia e il suo vissuto, sono state la vera zavorra della squadra. Ma che c’entra tirarlo in mezzo in situazioni simili? In campo non ci va la storia. E quindi, si è sopravvalutato lo scudetto del Milan? In un certo senso sì. Non certo la vittoria, traguardo straordinario. Ma si è sopravvalutata la qualità del gioco espresso».