Palmeri spiega: «L’Inter voleva rinviare la partita con la Roma!»

Poche ore fa la Lega Serie A ha ufficializzato lo slittamento di Inter-Roma a domenica alle ore 15. Tancredi Palmeri ha spiegato l’andamento della giornata su Sportitalia.

SPOSTAMENTO – Tancredi Palmeri ha spiegato: «Il lutto nazionale non c’entra, sono 5 giorni. Domani e giovedì ci sono le semifinali di Coppa Italia. Venerdì c’è Atalanta-Lecce, venerdì c’è una manifestazione di stato. Sabato ci sono le esequie del Papa, è diverso. Dopo il CdM è stato annunciato che sabato non si terranno manifestazioni sportive. La Lega Serie A non si aspettava questa situazione. Si capisce come procedere con l’assegnazione degli slot delle partite. Non c’era un senso logistico di rinviare altre partite al di fuori della Lazio a Roma. L’Inter ha alzato la voce richiedendo il rinvio della partita con la Roma, perché domenica con la Champions non voleva giocare».

Inter-Roma, la spiegazione sulla decisione definitiva

LE ULTIME ORE – Palmeri ha infine concluso: «Si va avanti qualche ora, l’Inter non trova sponda da parte della Lega. A quel punto la Lega, pensando di poter salvare il salvabile, ha chiesto la deroga per giocare sabato sera Inter-Roma. Sarebbe stato l’unico evento sportivo da giocarsi il sabato. Con quell’opzione l’Inter ha rifiutato, non voleva essere l’unico club a contravvenire al lutto del sabato. Così il club si è adeguato alla domenica alle 15».