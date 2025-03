Palmeri sottolinea: «Thuram, Inzaghi dovrà decidere una gestione!»

Marcus Thuram è un sicuro titolare del reparto offensivo che l’Inter schiererà contro l’Udinese domani 30 marzo. Il ragionamento relativo al francese coinvolge però, soprattutto, i prossimi impegni.

IL PUNTO – Marcus Thuram è un elemento di cui Simone Inzaghi non intende fare a meno per Inter-Udinese. Alla luce dell’infortunio occorso a Lautaro Martinez, capitano nerazzurro, il calciatore francese rappresenterà il riferimento offensivo della squadra. Accanto a lui è attesa la presenza di Joaquin Correa, il quale è al momento favorito sull’austriaco Marko Arnautovic. I discorsi da svolgere in merito non riguardano, però, solo il presente, stante l’esigenza di fare i conti con gli impegni ravvicinati che coinvolgeranno l’Inter nella prossima settimana.

Palmeri sulla scelta gestionale di Inzaghi sul fronte Thuram

IL RAGIONAMENTO – Sul punto si è così espresso Tancredi Palmeri dalle colonne di Sportitalia.it: «Vero che tornano quasi tutti i vecchi infortunati, ma è anche reale il fatto che Dumfries e Lautaro si perderanno il trittico Udinese/Milan/Parma. Il dilemma di Inzaghi non è tanto applicare le rotazioni su chi deve alternarsi, ma soprattutto cosa fare di Thuram nella prossima settimana. Perché è evidente che in attacco, causa inaffidabilità dei comprimari, la legge del turnover si applica con più dolore. Inoltre, è risaputo che Thuram non sia ancora in stato ottimale. Così come è ovvio che quella col Bayern Monaco sia la partita più importante di tutte».