Palmeri: «Skriniar? Marotta sta riuscendo nel miracolo! Se non interviene Zhang»

Anche oggi non ci sono sviluppi su Skriniar, che per il momento resta vicino alla permanenza all’Inter. Su Sportitalia, il giornalista Palmeri elogia Marotta che però deve ancora fare i conti col rischio Zhang.

CESSIONI ALTERNATIVE – Tancredi Palmeri valuta come l’Inter deve muoversi sul mercato: «I sessanta milioni richiesti da Steven Zhang in attivo? La chiave è che bisogna farlo entro il 30 giugno 2023. È vero che la vulgata è questa, però ovviamente non ce lo diranno mai. Anche l’anno scorso bisognava fare un tot per rientrare, però alla fine l’Inter è uscita dal mercato con +140. Fra i trenta che voleva mettere per Joaquin Correa e i quaranta che chiedeva l’Atalanta per Duvan Zapata non ha mosso altro. Quindi sarebbe dovuta essere a posto quest’anno. Poi c’è un’altra variabile, quella dello sponsor: se si crea quel buco sono altri venti milioni che devono uscire da un’altra parte».

LE SCELTE – Palmeri prosegue: «L’Inter vuole venti milioni per Cesare Casadei. Se ha venduto Andrea Pinamonti a venti, poi ha fatto undici con Lorenzo Pirola e Michele Di Gregorio, poi qualche milioncino. Se davvero ha bisogno di questi sessanta milioni Giuseppe Marotta è riuscito nel miracolo di farlo senza toccare i pezzi grossi. A meno che Zhang non gli dica che se arrivano settanta milioni per Milan Skriniar o cinquanta per Denzel Dumfries bisogna vendere a prescindere sarebbe l’operazione perfetta».