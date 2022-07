Palmeri: «Skriniar, l’Inter dipende da quanto stanno per fare Barcellona e PSG»

Non ci sono sviluppi su Skriniar in uscita dall’Inter al momento, ma Tancredi Palmeri mantiene aperta la porta PSG e – in parte – Chelsea. In collegamento da Milano per Sportitalia Mercato, il giornalista parla di un intreccio che coinvolge anche il Barcellona.

COME TRATTENERLO? – Milan Skriniar resta in bilico per l’Inter. Secondo Tancredi Palmeri c’è una triangolazione particolare: «Dipende molto da quello che stanno per fare Barcellona e PSG. Il riflesso più grande arriva da Barcellona: mercoledì scorso il Chelsea aveva detto che dava sessantacinque milioni al Siviglia per Jules Koundé. Sono passati cinque giorni e non ha ancora dato una risposta, un problemino ce l’ha: fra venerdì e sabato la dirigenza del Barcellona ha detto al Siviglia che non la fa finire così, ha fatto una prima controfferta da cinquanta milioni respinta. Il Barcellona prepara una seconda offerta: cosa frega questa all’Inter? Se fregherà di nuovo il Chelsea a quel punto dovrà prendere un difensore grosso, chissà che non possa essere Skriniar. O Skriniar o Presnel Kimpembe del PSG, in quel caso potrebbe alzare l’offerta all’Inter. Anche se oggi ha chiuso per Nordi Mukiele del RB Lipsia a quattordici milioni (vedi articolo): vediamo se basterà».