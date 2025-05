Palmeri sicuro: «Inter migliore italiana degli ultimi 15 anni. Il merito di Inzaghi!»

Tancredi Palmeri non ha dubbi sullo status dell’Inter di Simone Inzaghi, tanto da concepirla come la migliore squadra italiana degli ultimi 15 anni.

IL RAGIONAMENTO – L’Inter si è garantita l’accesso alla finale di Champions League dopo aver superato il Barcellona nel doppio confronto delle semifinali della competizione. Sul punto si è espresso il giornalista Tancredi Palmeri dalle colonne di Sportitalia.it, con un’attenzione sul valore della rosa nerazzurra in comparazione con le ultime grandi italiane: «L’Inter di Simone Inzaghi è la migliore squadra italiana degli ultimi 15 anni proprio per la forza e la qualità come collettivo espresso, a prescindere dal peso specifico dei giocatori. Il fatto di giocarsela con tutti è qualcosa che apparteneva costantemente al calcio italiano dei tempi belli, dal 1988 al 2007, e che Inzaghi dopo 20 anni abbia riportato una costante simile senza spendere soldi è un merito ancora non correttamente valutato, se c’è perfino chi dice ‘Eh ma dipende se vince o meno la finale’».

Palmeri sul grande merito di Inzaghi all’Inter DOTE PRIMARIA – Palmeri ha poi proseguito sottolineando in cosa consista, dal suo punto di vista, il principale merito di Inzaghi nell’aver reso l’Inter una big a livello internazionale. Di seguito la sua visione: «La cosa più mozzafiato è stato il concetto di squadra. Quel significato immanente e profondo che è alla base del calcio come sport, che è stato onorato nella maniera più onorevole da questo gruppo. Dove è evidente l’eccellenza tattica, è diffusa la qualità tecnica, ma in una partita del genere è con la nobilitazione più alta del valore del gruppo che si è arrivati a un traguardo simile. Nessuno nega che l’Inter abbia un’ottima rosa, ma di sicuro non ha stelle assolute come le altre big europee».