Palmeri: «Sheriff-Inter, vittoria non banale! Vidal? Ha bisogno di una cosa»

L’Inter che ha ottenuto una fondamentale vittoria contro lo Sheriff in Champions League e le ultime prestazioni di Vidal. Sono questi i temi trattati dal giornalista Palmeri a TMW Radio.

ANALISI – Tancredi Palmeri ha commentato la vittoria dell’Inter con lo Sheriff (vedi articolo) e il momento di forma di Arturo Vidal: «Non è mai facile in Champions League. Soprattutto contro una squadra che non ha vergogna di difendersi in undici e lo fa evidentemente bene. Lo Sheriff ha giocato bene ogni partita. A San Siro ha fatto bene per sessanta minuti e direi anche ieri, solo che poi non è durata. Ci vuole poco a ingarbugliarsi in queste partite. L’Inter aveva il problema di non riuscire a reggere la spinta fino alla fine per andare a chiudere la partita. Invece stavolta l’ha fatto. Non è una vittoria banale. Il centrocampo? Nicolò Barella ha continuità, Arturo Vidal bisogna vederlo. Però nelle ultime presenze Vidal si sta facendo vedere sempre di più. All’andata con lo Sheriff fu lo stesso. Ha solo bisogno di trovare continuità. Gli impegni ci sono e quando Hakan Calhanoglu aveva marcato visita non sembrava esserci il cambio. Se invece Vidal dovesse dare continuità, ti potresti permettere un Calhanoglu che stecca».