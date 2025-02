Palmeri: «Sfuriata Parlato e napoletani? Due aneddoti sull’Inter»

Ieri a Sportitalia, Criscitiello ha cacciato il suo collaboratore Manuel Parlato, dopo che questi aveva criticato Tancredi Palmeri per la gag a sfottò del Napoli nell’ultimo giorno di mercato. Quest’ultimo cita due aneddoti legati all’Inter.

REAZIONI DIVERSE – Tancredi Palmeri si difende dalle accuse del collega di Sportitalia Manuel Parlato dei tifosi del Napoli dopo la sfuriata di ieri in merito alla gag di Palmeri durante l’ultimo giorno di calciomercato dallo Sheraton Hotel. Palmeri ricorda due aneddoti: «Mercoledì prima di Inter-Monaco, la più recente, viene un tifoso fuori lo stadio, che aveva un oggetto di valore, credo un orologio, e io gli ho fatto la battuta su Oaktree dicendogli che di sicuro non glielo avesse comprato mimando anche il braccino corto della proprietà nerazzurra. Ma nessuno è venuto a farmi casino. Il giorno dopo che l’Inter vinse lo scudetto nel 2021, 48 ore dopo, feci un intervento a Sportitalia dove ho smantellato Zhang e ho detto: “Zhang sequestra il futuro dell’Inter“. Quei giorni dopo mi è arrivata una quintalata di merda dagli interisti e come dicono a Roma: “Chi non glie tocca non si grugna”».