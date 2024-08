Palmeri: «Serie A la più colpita dall’Arabia Saudita. Primo Brozovic»

Anche Paulo Dybala sta per finire in Arabia Saudita secondo le ultime indiscrezioni. Non è l’unico sulla lista che dalla Serie A è andato in Medio Oriente: prima di tutti Marcelo Brozovic dall’Inter. Lo ricorda Tancredi Palmeri su X.

CESSIONI – L’Arabia Saudita ha fatto spese importanti in Italia negli ultimi due anni per migliorare il proprio campionato. I club del Medio Oriente hanno fatto anche favori alle società nostrane in cerca di liquidità e soldi per il mercato. L’ultimo giocatore a trasferirsi sarà probabilmente Paulo Dybala dalla Roma, Tancredi Palmeri parla in proposito e ricorda il passato: «In termini tecnici, il campionato più colpito dall’invasione araba è la Serie A. Le stelle degli altri campionati sono più altisonanti e costose ma a fine corsa. I nostri, tutti giocatori ancora all’apice della carriera che costano meno: Dybala, Brozovic, Milinkovic-Savic. Brozovic era stato il migliore dell’Inter nella finale di Champions League, Dybala con tutti gli infortuni comunque uno dei più decisivi in Serie A, e queste non sono opinioni»