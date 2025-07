Palmeri convinto: «Senza Inzaghi, l’Inter rischia un ‘tana libera tutti’!»

IL FUTURO – Tancredi Palmeri ha le idee chiare su quanto pesi, per il futuro dell’Inter, l’addio di Simone Inzaghi. Il giornalista si è infatti pronunciato in questi termini dalle frequenze di Sportitalia: «Calhanoglu? Se Marotta ha detto la verità, vi è poco da discutere. Un dirigente è pagato per fare scelte ingrate in favore del gruppo. La situazione rischia però di diventare un ‘tana libera tutti’, anche se almeno non ‘ufficializzato’. La situazione Calhanoglu è evidente, le altre no. Si diceva che Inzaghi avesse disintegrato lo spogliatoio con il suo addio, ma la verità è che prima c’era una garanzia di base per tutti. Adesso, a prescindere dal caso di Calha, i giocatori valutano le offerte».

Palmeri sul cambiamento all’Inter da Inzaghi a Chivu

IL RAGIONAMENTO – Palmeri ha poi proseguito sottolineando una sua idea in merito al cambio in atto all’Inter: «Prima la priorità era il progetto nerazzurro. Non vuol dire che il gruppo ce l’abbia con Chivu. Piuttosto, quello che intendo è che i calciatori valutano offerte. Questa situazione, prima, non risultava essere all’ordine del giorno».