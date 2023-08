Palmeri: «Con Scamacca prima volta storica. Inter fessa 2 volte»

Scamacca andrà all’Atalanta anziché all’Inter, con il West Ham che ha accettato l’offerta degli orobici. L’attacco di Palmeri ai nerazzurri di Milano. Il suo commento a Sportitalia.com

PRIMA VOLTA − Il commento di Tancredi Palmeri sull’affaire Scamacca: «Nella storia minima del calciomercato, agosto 2023 segna a suo modo un punto di riferimento: perché storicamente è la prima volta in cui l’Atalanta soffia un giocatore all’Inter. Per carità sarà già capitato, ma soprattutto su giovani o giocatori secondari. Ma quando si è trattato di titolari, e titolari pesanti, e titolari costosi, non c’è mai stata partita. E invece con Scamacca cambia la storia».

COLPE − Lo stesso Palmeri continua così: «Le responsabilità questa volta vanno ripartite. Perché si paga sempre il peccato originale del freno a mano di default imposto da Zhang, che non permette d fare operazioni preventive prima di effettuare cessioni. Ma a dire il vero stavolta la dirigenza interista se l’è giocata male, presa in contropiede dai bonus facili e dal 10% sulla rivendita garantita dall’Atalanta al West Ham. Evidentemente il lavoro politico sull’attaccante non è stato sufficiente. Lukaku avrà sicuramente fatto il furbo, forse Scamacca sbaglia valutazione. Ma tu sei l’Inter e non puoi farti fare fessa due volte e sempre su un tuo obiettivo primario».