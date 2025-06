Palmeri rivela: «Anche la Juventus era su Inzaghi! Ma lui chiaro»

Tancredi Palmeri si è pronunciato in merito alla separazione di Simone Inzaghi dall’Inter, rivelando un retroscena relativo al forte interesse della Juventus per il tecnico piacentino.

IL RACCONTO – Tancredi Palmeri si è espresso dalle colonne di Sportitalia.it sul processo che ha portato all’addio di Simone Inzaghi all’Inter. Il giornalista ha rivelato – a proposito del momento antecedente alla scelta definitiva del piacentino – del forte interessamento di una squadra italiana per l’allora tecnico dell’Inter: «Non c’era soltanto l’Al Hilal. Simone Inzaghi ha ricevuto offerte anche da altre tre squadre. Badate bene: offerte, non solo contatti, ché quello includerebbe tante altre squadre. In tre hanno presentato la possibilità di offerta a Simone Inzaghi, incontrando le sue eventuali condizioni: Manchester United, Tottenham, e Juventus. Le prime due avrebbero dovuto avere come condizione il perdere la finale di Europa League. Ma in verità, Inzaghi per ragioni linguistiche non si è sentito di intraprendere l’avventura in Premier League, per ora».

Inzaghi non ha contemplato l’idea di approdare alla Juventus: la verità

POSIZIONE CHIARA – Palmeri ha poi proseguito: «C’era l’offerta fatta da Giuntoli. Ovvio, la permanenza del direttore sarebbe dovuta essere necessaria perché si potesse concludere l’accordo. Ma in verità non siamo arrivati nemmeno a quello stadio, perché Simone Inzaghi mai e poi mai avrebbe potuto immediatamente raggiungere la Juventus dopo aver lasciato l’Inter».